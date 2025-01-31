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«Мы вместе с ним тренировались». Авербух о погибшем в авиакатастрофе Александре Кирсанове

«Мы вместе с ним тренировались». Авербух о погибшем в авиакатастрофе Александре Кирсанове
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что хорошо знал погибшего в авиакатастрофе близ Вашингтона бывшего фигуриста из России Александра Кирсанова.

«Я знал Сашу, мы вместе с ним тренировались. Это был очень хороший и открытый парень, и ещё молодой. Конечно, это очень большая трагедия для всех, как и гибель Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Все они были очень добрыми и открытыми ребятами, которых я буду всегда помнить. Я их не видел уже больше 25 лет, но всех помню очень хорошо.

Фигуристы разных стран никогда не были разделены и с большим уважением относятся друг к другу», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также Александр Кирсанов и Инна Волянская.

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