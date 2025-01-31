Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон

Скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон
Аудио-версия:
Комментарии

В возрасте 95 лет ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион американский фигурист Дик Баттон. Об этом сообщает New York Times со слов сына Эдварда.

Баттон стал олимпийским чемпионом в одиночном катании на двух Олимпиадах подряд (в швейцарском Санкт-Морице в 1948 году и в Осло-1952), также на его счету пять золотых медалей чемпионатов мира и победа на первенстве Европы — 1948, на который были допущены фигуристы из США и Канады.

Американец первым в истории исполнил на соревнованиях двойной аксель и тройной риттбергер. Он остается самым молодым победителем Олимпийских игр в истории мужского катания.

После окончания спортивной карьеры Баттон работал аналитиком на телевидении, получил премию «Эмми» за работу комментатором. Он также появлялся в эпизодических ролях в кино и занимался продюсированием ледовых телепроектов.

Материалы по теме
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли умер в возрасте 93 лет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android