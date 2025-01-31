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Мама погибшего в авиакатастрофе Вадима Наумова: после пенсии он хотел вернуться в Россию

Мама погибшего в авиакатастрофе Вадима Наумова: после пенсии он хотел вернуться в Россию
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Мама бывшего российского фигуриста чемпиона мира Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в США, рассказала о желании сына вернуться на родину.

«Мы созванивались каждую неделю с сыном. Сын не мог вернуться в Россию насовсем. Потому что нужно было хотя бы до пенсии там доработать. А после пенсии он хотел вернуться. Он ведь давно уехал туда. Всё дело в том, что, когда он окончил институт, здесь не было работы никакой. А в США ему предложили хорошую работу. Он не думал, что так долго будет там. Но застрял. Он помогал нам деньгами, мы кормились фактически за его счёт. Он нам до сих пор высылал деньги. Зарплата у него хорошая была», — приводит слова мамы Наумова «КП-Петербург».

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и её супруг Вадим Наумов. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли.

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