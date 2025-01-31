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Появились новые кадры авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, в которой погибли фигуристы

Появились новые кадры авиакатастрофы в небе над Вашингтоном, в которой погибли фигуристы
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В Сети появились новые кадры столкновения самолёта и военного вертолёта в небе над Вашингтоном, в результате которого погибло 67 человек, в том числе американские и бывшие российские фигуристы.

В четверг, 30 января, самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них бывшие российские фигуристы чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также Инна Волянская и Александр Кирсанов.

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