Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов обвинён в мошенничестве

Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов был обвинён в мошенничестве — он арестован заочно, так как успел недавно уехать из России. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Абдурахманова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

20 января Абдурахманов покинул страну по причинам, которые никак не связаны с его деятельностью в спортивной отрасли. При этом ФФКМ делает всё, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов.

Абдурахманов возглавлял Федерацию фигурного катания Москвы с апреля 2022 года. На пост тогда также претендовала серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая.