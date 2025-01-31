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Во время разминки второй группы танцоров на ЧЕ-2025 выключился свет

Во время разминки второй группы танцоров на ЧЕ-2025 выключился свет
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На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллине, возникли проблемы с освещением во время второй разминки танцевальных дуэтов. Некоторое время фигуристы были вынуждены разминаться в полумраке, что достаточно опасно.

Через несколько секунд освещение включили обратно, однако к началу выступления первой пары из второй разминки проблемы со светом сохранились. Танцевальный дуэт Ангелина Кудрявцева – Илья Каранкевич, представляющий Кипр, провёл выступление при неполном освещении.

Чемпионат Европы — 2025 принимает эстонский город Таллин. Выступления проходят на ледовой арене «Тондираба», которая была открыта 1 августа 2014 года.

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