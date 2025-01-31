Стартовали финалы премии «Король и Королева фигурки — 2024»

Вторая ежегодная премия «Чемпионата» «Король и Королева фигурки – 2024» близится к своему логическому завершению! В телеграм-канале «Ход коньком» определяют лучших фигуристов в двух категориях.

Формат премии-2024 следующий: редакция портала выдвинула по 12 кандидатов среди мужчин и среди женщин. Отобранные спортсмены должны были участвовать в соревнованиях и/или показательных выступлениях или ледовых шоу в 2024 году, а также оказать важное влияние на фигурное катание со спортивной и культурно-развлекательной точки зрения.

Победитель и победительница премии определяются с помощью народного голосования, которое проходит в два этапа: групповой этап и финал. Отдельно определяются победитель у мужчин и победительница у женщин.

Финалы среди мужчин и женщин стартовали в телеграм-канале «Ход коньком»! В решающий этап среди мужчин вышли Александр Галлямов, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко и Марк Кондратюк. Среди женщин в финалы попали Евгения Медведева, Василиса Кагановская, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Голосование у мужчин продлится до 12:00 6 февраля, среди женщин — до 16:00 6 февраля. Не забудьте отдать голос за своих любимчиков!

Премия «Король и Королева фигурки» основана в 2023 году спортивным порталом «Чемпионат». Награда вручается по итогам прошедшего календарного года. Первыми обладателями наград стали Александра Трусова и Евгений Семененко.