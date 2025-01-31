Дэвис и Смолкин — о низких баллах за ритм-танец на ЧЕ-2025: конечно, хотим других позиций

Бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали своё выступление в ритм-танце на чемпионате Европы — 2025. За свой прокат спортсмены получили 73.82 балла. Отметим, что это более низкая оценка по сравнению с прошлым годом (76.68). Однако в прошедшем сезоне Дэвис и Смолкин перешли во влиятельную академию Монреаля, что, по сути, должно было сказаться на их оценивании в лучшую сторону.

«Первое впечатление — хорошо. Нашей задачей, помимо того, что у нас новые условия, мы с новой командой приехали, много человек новых, всё поменялось, было продемонстрировать то, как мы умеем кататься на тренировке. Не сдерживать себя, идти в полную силу. Сегодня более-менее это получилось. Надо посмотреть со стороны, но тренеры довольны. А тренерам мы доверяем. Так что всё хорошо.

Для нашей разминки баллы тоже хорошие. То есть мы довольны ими? 73 балла? Ну конечно, мы хотим конкурировать немного с другими позициями, но для этого надо быть немного в другой разминке и много факторов должно сложиться. Пока что мы не там, поэтому мы смотрим на своё катание, нам важно в этом быть уверенными.

Мы много над чем работали в новом сезоне. И тренировочный процесс, и над взаимоотношениями в паре, и физически — мы просто гораздо больше работаем сейчас, и психологически мы поменялись. Но сейчас мы слушаем только тренеров и делаем то, что они говорят. Если они сказали, что довольны на данном этапе, мы всё хорошо сделали и это был наш более-менее рабочий прокат, то мы будем им доверять. И не будем обращать внимания, на какое место мы в итоге приземлимся», — передаёт слова Дэвис и Смолкина корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.