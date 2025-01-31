«Чуть-чуть похоже на Москву». Дэвис и Смолкин — о тренировках в монреальской академии

Бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, что изменилось в их жизни и тренировочном процессе после перехода во влиятельную академию Монреаля.

«Самое главное изменение в жизни в связи с переездом в Монреаль? Мы жили в деревне, а сейчас вернулись в мегаполис. Это чуть-чуть похоже на то, когда мы чуть-чуть тренировалась в Москве. Наверное, самое важное, что сейчас вокруг нас очень много сильных пар. Мы никогда не сталкивалась с подобной конкуренцией на льду, хотя всегда её желали. Нам всегда нравилось быть рядом со своими соперниками. Теперь мы учимся с этим работать — как не обращать внимания на других и думать только о себе», — передаёт слова Дэвис и Смолкина корреспондент «Чемпионата» Наталья Боку.