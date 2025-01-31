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Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на ЧЕ-2025. Дэвис и Смолкин — 10-е

Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на ЧЕ-2025. Дэвис и Смолкин — 10-е
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли ритм-танец на чемпионате Европы по фигурному катанию — 2025. Они получили от судей 84,23 балла.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Танцы на льду. Ритм-танец
31 января 2025, пятница. 13:30 МСК
Окончено

Вторыми стали спортсмены из Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо с результатом 82,75. Тройку лидеров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (81,57). Отметим, бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли лишь 10-е место (73,82).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Ритм-танец. Итоговое положение:

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,23;

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 82,75;

3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57;

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслёйс (Финляндия) – 81,26;

5. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулявичюс (Литва) – 78,67.

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