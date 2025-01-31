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Тела погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова были найдены — Daily Mail

Тела погибших в авиакатастрофе фигуристов Шишковой и Наумова были найдены — Daily Mail
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Тела бывших российских фигуристов чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова были найдены после столкновения гражданского самолёта с военным вертолётом в небе над Вашингтоном. Об этом сообщили в Daily Mail.

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным воздушным судном произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли.

В списке погибших также значатся и другие бывшие российские фигуристы: Александр Кирсанов и Инна Волянская.

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