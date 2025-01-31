Эстонка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, Губанова — вторая

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото на чемпионате Европы — 2025 в Таллине (Эстония). По сумме двух программ спортсменка получила от судей 208,18 балла.

На втором месте расположилась бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова (198,61), представляющая Грузию. Бронзовую медаль чемпионата Европы завоевала Нина Пинзаррон (191,44) из Бельгии.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Итоговое положение:

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 208,18

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 198,61

3. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 191,44

4. Кимми Репонд (Швейцария) – 186,64

5. Анна Пеццетта (Италия) – 186,19