Эстонка Нина Петрыкина стала чемпионкой Европы по фигурному катанию, Губанова — вторая
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Эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото на чемпионате Европы — 2025 в Таллине (Эстония). По сумме двух программ спортсменка получила от судей 208,18 балла.
Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Женщины. Произвольная программа
31 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
208.18
2
Анастасия Губанова
Грузия
198.61
3
Нина Пинзаррон
Бельгия
191.44
На втором месте расположилась бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова (198,61), представляющая Грузию. Бронзовую медаль чемпионата Европы завоевала Нина Пинзаррон (191,44) из Бельгии.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Женщины. Итоговое положение:
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 208,18
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 198,61
3. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 191,44
4. Кимми Репонд (Швейцария) – 186,64
5. Анна Пеццетта (Италия) – 186,19
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