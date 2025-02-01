Мама погибшего в США Вадима Наумова сообщила, что тело её cына ещё не обнаружили

Мама бывшего российского фигуриста чемпиона мира Вадима Наумова рассказала, что тело сына, погибшего в авиакатастрофе в США, ещё не найдено.

«Сына ещё не достали, его тело до сих пор не обнаружено. Внук там, он сейчас живёт у нашей подруги, она нам как родная, практически член семьи, он остаётся там, и работает, и учится. Хоронить их будут там, но тело Вадима ещё не нашли, а я туда поехать не могу, муж очень болеет, я его оставить одного не могу. Мне 82 года, нам помогают наши внуки, которые с нами здесь», — приводит ТАСС слова мамы Наумова.

В четверг, 30 января, стало известно, что самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них чемпионы мира в спортивных парах Евгения Шишкова и её супруг Вадим Наумов. В списке погибших также значатся и другие бывшие российские фигуристы: Александр Кирсанов и Инна Волянская. Три человека, находившиеся в вертолёте, также погибли.