Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американец Максим Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе, не выступит на ЧЧК

Американец Максим Наумов, чьи родители погибли в авиакатастрофе, не выступит на ЧЧК
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Максим Наумов, ранее занявший четвёртое место на чемпионате США, не поедет на чемпионат четырёх континентов. Его заменит соотечественник Томоки Хиватаси.

Несколько дней назад Наумов потерял своих родителей — бывших российских фигуристов чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова. Они летели на самолёте рейса 5342 American Airlines, который разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них, помимо Шишковой и Наумова, в списке погибших значатся и другие бывшие российские фигуристы: Александр Кирсанов и Инна Волянская. Три человека, находившихся в вертолёте, также погибли.

Материалы по теме
Мама погибшего в США Вадима Наумова сообщила, что тело её cына ещё не обнаружили
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android