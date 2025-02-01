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Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований 1 февраля

Чемпионат Европы по фигурному катанию — 2025: расписание соревнований 1 февраля
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Сегодня, 1 февраля, в эстонском Таллине пройдёт заключительный соревновательный день на чемпионате Европы по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Таллин (Эстония). 1 февраля:

  • 14:00 мск. Танцы на льду. Произвольный танец;
  • 19:00 мск. Мужчины. Произвольная программа.

Со списком участников соревнований можно ознакомиться на сайте «Чемпионата» по ссылке. Трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию в России осуществляет онлайн-сервис Оkko.

Чемпионат Европы — 2025 по фигурному катанию проходит с 29 января по 2 февраля.

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