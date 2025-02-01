Илья Малинин — о смерти Шишковой и Наумова: мои родители знали их давно и очень хорошо

Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин прокомментировал смерть бывших российских фигуристов чемпионов мира в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Они летели на самолёте рейса 5342 American Airlines, который несколько дней назад разбился недалеко от Вашингтона.

«Наша семья знала их. А мои родители знали их очень давно и хорошо. Поэтому, когда мы услышали эту новость, для нас это был особенно тяжёлый момент. Мне жаль Максима (сын Шишковой и Наумова, также фигурист, выступающий за сборную США. — Прим. «Чемпионата»). Я не смог с ним поговорить, но мы надеемся, что он сумеет получить всю необходимую помощь, а главное — восстановиться», — приводит слова Малинина USA Today.