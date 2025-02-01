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Малинин: после крушения самолёта в США нет ни моральных, ни физических сил тренироваться

Малинин: после крушения самолёта в США нет ни моральных, ни физических сил тренироваться
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Действующий чемпион мира в мужском одиночном катании американец Илья Малинин прокомментировал произошедшую недавно трагедию с разбившимся самолётом в США.

«Я знал, что мне нужно было пойти на каток, но мне стало настолько плохо, что не было ни моральных, ни физических сил кататься. Мне было очень тяжело находиться рядом с катком, особенно потому что я знал: многие из погибших были фигуристами или даже частью клуба, в котором я выступал. Мне было очень тяжело пережить такие эмоции, поэтому я просто вернулся домой.

То, что произошло, просто ужасно. И особенно печально, что эти дети тоже были фигуристами, были вдохновлены идеей стать лучшими в мире, совершенствовались, а потом произошло такое. Это трагедия», — приводит слова Малинина USA Today.

Самолёт рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито и разбился недалеко от Вашингтона. Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли.

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