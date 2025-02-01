ЧЕ-2025 по фигурному катанию: во сколько начало произвольного танца, где смотреть

Сегодня, 1 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию пройдут соревнования в танцах на льду. Спортсмены выступят с произвольным танцем. Начало прокатов запланировано на 14:00 мск.

Со списком участников можно ознакомиться на сайте «Чемпионата» по ссылке. В России трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию осуществляет онлайн-сервис Оkko.

Действующими чемпионами Европы в танцах на льду являются итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Серебряные медали в 2024 году завоевали представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон. Тройку призёров замкнул литовский дуэт Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс.