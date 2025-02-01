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Чемпион ОИ: Шишкова и Наумов — прекрасные фигуристы, захотевшие связать жизнь с США

Чемпион ОИ: Шишкова и Наумов — прекрасные фигуристы, захотевшие связать жизнь с США
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Американский фигурист, олимпийский чемпион 1984 года в одиночном катании, четырёхкратный чемпион мира Скотт Хэмилтон высказался о смерти Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Бывшие российские фигуристы, чемпионы мира в парном катании летели на самолёте рейса 5342 American Airlines, который несколько дней назад разбился недалеко от Вашингтона.

«Я не могу осознать, что их больше нет, не могу поверить в то, что произошло. Это просто ужасно, и эта потеря не поддаётся описанию, моё сердце разбито.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов были прекрасными и очень добрыми. Когда вы катаетесь на коньках, нет никаких национальных границ. Они всё равно останутся в наших сердцах потрясающими фигуристами-чемпионами, которые хотели построить свою профессиональную карьеру в Америке», — приводит слова Хэмилтона Today.

Столкновение с военным вертолётом произошло на подлёте к взлётно-посадочной полосе. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них, помимо Шишковой и Наумова, в списке погибших значатся и другие бывшие российские фигуристы: Александр Кирсанов и Инна Волянская. Три человека, находившихся в вертолёте, также погибли.

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