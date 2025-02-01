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ЧЕ-2025 по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть

ЧЕ-2025 по фигурному катанию, мужчины: во сколько произвольная программа, где смотреть
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Сегодня, 1 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию пройдут соревнования в мужском одиночном катании. Спортсмены выступят с произвольной программой. Начало прокатов запланировано на 19:00 мск.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Мужчины. Произвольная программа
01 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Не началось

После исполнения короткой программы лидирует французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, получивший от судей 93,12 балла. Второе место занимает грузин Ника Эгадзе, уступающий лидеру 1,18 балла. Тройку лучших замыкает Владимир Самойлов из Польши (85,98).

Со списком участников можно ознакомиться на сайте «Чемпионата» по ссылке. В России трансляции чемпионата Европы по фигурному катанию осуществляет онлайн-сервис Оkko.

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