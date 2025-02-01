Нина Петрыкина — о победе на ЧЕ-2025: я была в шоке, когда президент Эстонии позвонил мне

Эстонская фигуристка Нина Петрыкина прокомментировала завоевание золотой медали на домашнем чемпионате Европы — 2025 в Таллине. В пятницу, 31 января, спортсменка показала лучший результат в карьере (208,18 балла) и принесла Эстонии первую медаль на европейском первенстве в женском одиночном катании в истории страны.

«Постепенно начинаю понимать, что я — чемпионка Европы. Когда объявили результаты, я была в полном шоке, мне ещё нужно время, чтобы всё это осознать. Этот момент был моей мечтой, и сегодня она сбылась. Небольшое падение в начале моей программы на самом деле помогло мне сохранять спокойствие, поскольку я поняла, что не могу позволить себе ещё одну ошибку.

Я была действительно в шоке, когда президент Эстонии позвонил мне сразу после моей победы, но не буду раскрывать, что он сказал. Это останется нашим маленьким секретом. Фигурное катание в Эстонии так сильно выросло, и я надеюсь, что сегодняшний момент вдохновит молодых ребят тренироваться с ещё большей радостью и страстью», — приводит слова Петрыкиной Golden Skate.