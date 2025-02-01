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Губанова: мы с Метёлкиной рассказывали друг другу анекдоты перед моим прокатом на ЧЕ-2025

Губанова: мы с Метёлкиной рассказывали друг другу анекдоты перед моим прокатом на ЧЕ-2025
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова заявила, что смогла хорошо выступить на чемпионате Европы — 2025, который проходил в Таллине (Эстония), благодаря поддержке бронзового призёра европейского первенства Анастасии Метёлкиной, выступающей в паре с Лукой Берулавой. В итоге Губанова заняла второе место, уступив победительнице Нине Петрыкиной из Эстонии 10 баллов.

«Я очень нервничала, но рада, что смогла взять себя в руки. Особенно благодарна за поддержку Анастасии Метёлкиной, фигуристке из парного катания: мы действительно поддерживали друг друга на протяжении всего турнира. Больше всего нам помогает то, что прямо перед соревнованиями мы рассказываем друг другу анекдоты и смеёмся, чтобы расслабиться, и это действительно работает. В целом я очень довольна этим соревнованием», — приводит слова Губановой Golden Skate.

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