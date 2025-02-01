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Федерация фигурного катания США учредила фонд для помощи семьям погибших в авиакатастрофе

Федерация фигурного катания США учредила фонд для помощи семьям погибших в авиакатастрофе
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Федерация фигурного катания США создала фонд поддержки семей спортсменов и тренеров, погибших при крушении самолёта в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

«29 января 2025 года наша семья фигуристов США понесла невообразимую утрату, когда несколько членов нашего сообщества — спортсмены, тренеры и члены семей — погибли на борту рейса 5342 авиакомпании American Airlines, который трагически столкнулся с вертолётом в Вашингтоне, округ Колумбия. Эти люди возвращались домой из Национального тренировочного лагеря в Уичито, штат Канзас, где юные фигуристы делают первые шаги к своей мечте.

Мы потрясены этой утратой и храним память о погибших в наших сердцах. В связи со случившимся мы учредили фонд поддержки, чтобы оказать финансовую помощь семьям представителей фигурного катания, пострадавшим от трагедии», — говорится в сообщении.

29 января пассажирский самолёт рейса 5342 American Airlines, летевший из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолёт выполнял учебный полёт. Столкновение произошло над рекой Потомак. На борту самолёта было 64 человека, в том числе тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская и Александр Кирсанов. В вертолёте находились трое. Выживших не обнаружено.

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