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Тарасова: Губановой повезло с Грузией. Она выигрывает, пока наших нет

Тарасова: Губановой повезло с Грузией. Она выигрывает, пока наших нет
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что переход чемпионки Европы — 2023 Анастасии Губановой в сборную Грузию был правильным решением, так как она слабее многих девочек в российской команде. Теперь, пока россияне отстранены от международных соревнований, Губанова даже может выигрывать медали.

«Грузии повезло с ней, а ей повезло с Грузией. В России много девочек, которые были лучше неё. Она пришла к такому заключению и правильно сделала, что перешла. Теперь она выигрывает медали, пока наших нет», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

На прошедшем чемпионате Европы — 2025 Губанова заняла второе место, уступив победительнице Нине Петрыкиной из Эстонии 10 баллов.

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