Татьяна Тарасова возмутилась отсутствием прыжков ультра-си у женщин на ЧЕ-2025 в Таллине

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала уровень женского одиночного катания на чемпионате Европы — 2025 в Таллине.
«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
В пятницу, 31 января, эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото домашнего чемпионата Европы в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 208,18 балла. Экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла второе место (198,61). Тройку призёров замкнула бельгийка Нина Пинцарроне (191,44). Ни одна из девушек не исполнила элементы ультра-си.
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