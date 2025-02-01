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Татьяна Тарасова возмутилась отсутствием прыжков ультра-си у женщин на ЧЕ-2025 в Таллине

Татьяна Тарасова возмутилась отсутствием прыжков ультра-си у женщин на ЧЕ-2025 в Таллине
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала уровень женского одиночного катания на чемпионате Европы — 2025 в Таллине.

«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Женщины. Произвольная программа
31 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
208.18
2
Анастасия Губанова
Грузия
198.61
3
Нина Пинзаррон
Бельгия
191.44

В пятницу, 31 января, эстонская фигуристка Нина Петрыкина завоевала золото домашнего чемпионата Европы в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 208,18 балла. Экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла второе место (198,61). Тройку призёров замкнула бельгийка Нина Пинцарроне (191,44). Ни одна из девушек не исполнила элементы ультра-си.

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