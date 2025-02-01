Погибших в авиакатастрофе Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США — источник

Погибших в авиакатастрофе бывших российских фигуристов чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников.

По информации источника, такое решение принял их сын Максим, живущий в Бостоне и входящий в национальную команду США по фигурному катанию. Родители Шишковой и Наумова живут в Санкт-Петербурге.

30 января пассажирский самолёт рейса 5342 American Airlines, летевший из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолётом Black Hawk. Лайнер заходил на посадку в вашингтонском аэропорту Рональда Рейгана, а вертолёт выполнял учебный полёт. Столкновение произошло над рекой Потомак. На борту самолёта было 64 человека, в том числе тренеры по фигурному катанию Вадим Наумов, Евгения Шишкова, Инна Волянская и Александр Кирсанов. В вертолёте находились трое. Выживших не обнаружено.