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Фигурист Алексей Карпов рассказал о помощи Егора Базина в челлендже Лиги чемпионов

Фигурист Алексей Карпов рассказал о помощи Егора Базина в челлендже Лиги чемпионов
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Фигурист Алексей Карпов, выступающий в спортивных парах с Алисой Блинниковой, рассказал, какую помощь ему оказал чемпион России Егор Базин во время челленджа, проводившегося в Лиге чемпионов.

«Когда прочитал задания челленджа, понял, что надо пользоваться тем, что я умею делать кантилевер. Подошёл к Егору Базину и спросил, что можно сделать с кантилевером, он рассказал, показать, к сожалению, не смог, но собрали что-то из этого. Денис Сергеевич Лунин помог нам сделать выход из поддержки», – передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В рамках Лиги чемпионов проводился челлендж на танцевальные поддержки. Алиса Блинникова и Алексей Карпов выступали в команде «Байкальские нерпы».

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