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Гуменник — о короткой программе на чемпионате СПб: воспринимаю это как подготовку к ФГП

Гуменник — о короткой программе на чемпионате СПб: воспринимаю это как подготовку к ФГП
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Призёр чемпионатов России Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга, который проходит 1-2 февраля в Санкт-Петербурге. Спортсмен сделал два четверных прыжка, но упал с тройного акселя.

«Прокат нормальный, тройной аксель не получился, буду работать над ним. В последнее время почему-то именно в короткой программе на тренировках делал ошибки на нём. До финала Гран-при ещё есть время, ещё успею отработать.

Воспринимаю турнир как подготовку к финалу, но как спортсмен не могу не хотеть победить. С физическим состоянием сейчас всё нормально», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Смотрел ли чемпионат Европы и как «Дюна» Нины Петрыкиной? Да, смотрел вчера прокат, она была лучше всех. Мне кажется, эту историю интересно и с точки зрения женщины прокатать, и с точки зрения мужской роли», — добавил Гуменник про результаты чемпионата Европы в женском одиночном разряде.

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