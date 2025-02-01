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Ветлугин — о ситуации с ФГП: сердце радуется, что вижу, как зритель готов за нас бороться

Ветлугин — о ситуации с ФГП: сердце радуется, что вижу, как зритель готов за нас бороться
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Российский фигурист Матвей Ветлугин высказался о ситуации с финалом Гран-при России, куда он не попал из-за изменения регламента. Напомним, за две недели до ФГП Федерация фигурного катания России (ФФККР) изменила регламент начисления очков для участия в турнире в Красноярске. Из-за этого Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян пропали из списка участников, а Даниил Самсонов, Макар Игнатов и Иван Попов, наоборот, неожиданно отобрались.

«Первая эмоция – благодарность за то, как тепло встретили, представляя наши имена на разминке, во время проката. Зрители реагировали на мою отдачу, мои движения, я сразу же получал это от зрителей. Хотелось бы отметить то, с какой смелостью и рвением болельщики защищали нас, пытаясь добиться нашего участия в финале Гран-при. У меня огромное уважение к тем людям, которые остались неравнодушны. Спасибо им большое.

Болельщицу, которая вышла на пикет с плакатом, я знаю, иногда мы пересекаемся на шоу, на соревнованиях. Сердце не может оставаться безучастным, когда видишь, что наш зритель готов так за нас бороться. Это мы видели на «Русском вызове», когда жюри высказывали своё мнение относительно исполненных программ, и, если это было хоть сколько-нибудь критично, они сразу свистели. Это мы видим, когда болельщики кричат «Мало» на кажущиеся им необоснованно низкие оценки от судей.

Болельщики лучшие, это та мысль, с которой я живу неделю, кто-то может сказать, что должна быть злость, обида… Это всё перекрывается тем, какие люди следят за нами», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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