Гиньяр и Фаббри выиграли чемпионат Европы в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 9-е

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу в танцах на льду на чемпионате Европы — 2025, который проходит в Таллине (Эстония). За свои выступления они получили от судей 212,12 балла. Вторыми стали спортсмены из Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо с результатом 206,76. Тройку призёров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).

Отметим, что бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое девятое место (190,15).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Танцы на льду. Результаты: