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Гиньяр и Фаббри выиграли чемпионат Европы в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 9-е

Гиньяр и Фаббри выиграли чемпионат Европы в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 9-е
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу в танцах на льду на чемпионате Европы — 2025, который проходит в Таллине (Эстония). За свои выступления они получили от судей 212,12 балла. Вторыми стали спортсмены из Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо с результатом 206,76. Тройку призёров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Танцы на льду. Произвольный танец
01 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Отметим, что бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое девятое место (190,15).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Танцы на льду. Результаты:

  1. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 212,12.
  2. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (Франция) — 206,76.
  3. Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,02.
  4. Юлия Турккила – Маттиас Верслёйс (Финляндия) – 205,69.
  5. Юка Орихара (Финляндия) — Юхо Пиринен (Финляндия) — 193,94.
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