Матвей Ветлугин: буду продолжать готовиться к финалу Гран-при. Если такая опция есть

Российский фигурист Матвей Ветлугин ответил, рассчитывает ли он всё-таки попасть на финал Гран-при России, который пройдёт в Красноярске с 14 по 17 февраля.

«Решение такое, значит, нужно было лучше выступать на чемпионате России. Официальных списков не было, это были наши предположения и догадки, что мы едем. А по реальным критериям я не отобрался, это, наверное, наша вина, что мы рассчитывали на это.

Простился ли с перспективой, что нас всё же доберут в финал Гран-при? Не знаю, возможно ли добавление по замене кого-то уже после публикации предварительных списков. Если такая опция вероятна, то будем продолжать готовиться – не с надеждой, а в случае, если будут какие-то снятия», — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, за две недели до ФГП Федерация фигурного катания России (ФФККР) изменила регламент начисления очков для участия в турнире в Красноярске. Из-за этого Матвей Ветлугин, Андрей Мозалёв и Артур Даниелян пропали из списка участников, а Даниил Самсонов, Макар Игнатов и Иван Попов, наоборот, неожиданно отобрались.