Кадырова: радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают за другие сборные на ЧЕ-2025

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов прокомментировали своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга, который проходит 1-2 февраля в Санкт-Петербурге. Также спортсмены высказались о чемпионате Европы по фигурному катанию — 2025.

Кадырова: Этот турнир для нас как тренировка перед финалом Гран-при России. Можно ли сказать, что наша пара уже скаталась? Думаю, уже можно (улыбается).

Миронов: Планируется ли усиление контента к финалу Гран-при? Тренируем усиленный прыжковый набор, но пока всё остаётся так, как было.

Кадырова: Смотрели ли чемпионат Европы? Прикидывали ли, на каком месте окажемся? Это плохая примета. Мы просто смотрим и радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают сейчас за другие сборные – это и Никита Володин, и Настя Метёлкина.

Миронов: Аналогично с чемпионатом США, один в один, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.