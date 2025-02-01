Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кадырова: радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают за другие сборные на ЧЕ-2025

Кадырова: радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают за другие сборные на ЧЕ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов прокомментировали своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга, который проходит 1-2 февраля в Санкт-Петербурге. Также спортсмены высказались о чемпионате Европы по фигурному катанию — 2025.

Кадырова: Этот турнир для нас как тренировка перед финалом Гран-при России. Можно ли сказать, что наша пара уже скаталась? Думаю, уже можно (улыбается).

Миронов: Планируется ли усиление контента к финалу Гран-при? Тренируем усиленный прыжковый набор, но пока всё остаётся так, как было.

Кадырова: Смотрели ли чемпионат Европы? Прикидывали ли, на каком месте окажемся? Это плохая примета. Мы просто смотрим и радуемся за наших ребят, которые уехали и выступают сейчас за другие сборные – это и Никита Володин, и Настя Метёлкина.

Миронов: Аналогично с чемпионатом США, один в один, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Прорыв сезона и наша гордость. Почему Дикиджи должен стать «Королём фигурки»
Прорыв сезона и наша гордость. Почему Дикиджи должен стать «Королём фигурки»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android