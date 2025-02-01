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«Просто принимаю это». Даниелян — о непопадании на ФГП из-за изменения регламента

«Просто принимаю это». Даниелян — о непопадании на ФГП из-за изменения регламента
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Фигурист Артур Даниелян прокомментировал своё непопадание на финал Гран-при из-за проблем с регламентом соревнований.

«Есть много за что себя можно похвалить и поругать. Похвалить могу за то, что сегодня шёл на элементы и выглядел уверенно, поборолся. В планах был четверной сальхов – тройной тулуп, но сальхов не вышел, лутц-тулуп я не готовил, но пошёл и сделал. Вышло в недокрут, но для меня это небольшой шаг. Грязь на прыжках – этим недоволен. Надо было спокойно и чисто откатать. Форму оценю как очень хорошую.

Удивило ли решение с регламентом финала Гран-при? Целенаправленно готовлюсь от старта к старту. Готовился сначала выступить здесь, но в связи с новостями выступлю тут и, наверное, сезон будет завершён.

Расстроил ли такой поворот? Очень. Могу ли я что-то сделать с этим? Не могу. Я просто принимаю и желаю ребятам с удовольствием выступить там, кайфануть, показать все свои возможности.

Видел, что делают болельщики, очень благодарен каждому человеку, который проявил инициативность. Если бы я мог лично написать каждому, я бы написал, надеюсь, меня услышат, я вас очень благодарю», — приводит слова Даниеляна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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