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Швейцарец Бричги выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию, Сяо Хим Фа — третий

Швейцарец Бричги выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию, Сяо Хим Фа — третий
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Швейцарский фигурист Лукас Бричги сенсационно выиграл чемпионат Европы — 2025 в мужском одиночном катании. За своё выступление он набрал 267,09 балла. Он поднялся с восьмого места в короткой программе на итоговое первое.

Фигурное катание. ЧЕ-2025. Таллин, Эстония
Мужчины. Произвольная программа
01 февраля 2025, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Лукас Бричги
Швейцария
267.09
2
Николай Мемола
Италия
262.61
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
257.99

Второе место занял итальянец Николай Мемола с результатом 262,61 балла. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (257,99).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. Результаты:

  1. Лукас Бричги (Швейцария) — 267,09 балла.
  2. Николай Мемола (Италия) — 262,61.
  3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 257,99.
  4. Ника Эгадзе (Грузия) — 243,87.
  5. Маттео Риццо (Италия) — 241,21.
  6. Денис Васильев (Латвия) — 239,70.
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