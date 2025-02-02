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Алина Загитова показала, как проводит время в Гонконге

Алина Загитова показала, как проводит время в Гонконге
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию российская фигуристка Алина Загитова показала, как проводит время в Гонконге. Она опубликовала красочные фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница Загитовой в социальных сетях

Фото: страница Загитовой в социальных сетях

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Отметим, что в 2024 году российская фигуристка презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате.

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