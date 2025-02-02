Итальянец Мемола смотрел прокаты Трусовой и Костылевой перед тем, как взять серебро на ЧЕ

Итальянский фигурист Николай Мемола, выигравший ранее серебряную медаль чемпионата Европы — 2025 в Таллине, признался, что перед своим прокатом смотрел выступление вице-чемпионки Олимпийских игр Александры Трусовой с сезона-2021/2022 и недавнее выступление 13-летней Елены Костылевой. По словам итальянца, его вдохновили прокаты девочек, где они исполнили сложнейшие прыжки. В итоге Мемола в первый раз в карьере успешно приземлил в произвольной программе два четверных лутца.

«Я заметил, что, когда мне надо найти вдохновение для собственного проката, я смотрю женские программы, а не выступления парней. Вот на днях я смотрел какой-то небольшой турнир в России – там выступала Лена Костылева, которая прыгнула в одной программе тройной аксель, четверной тулуп и два четверных сальхова. Понимаете, да, что я имею в виду? Это же невероятно. Я себе сказал: ну ок, если она это делает, ты, наверное, тоже должен как-то собраться. У тебя эти прыжки к тому же стоят в первой половине программы, Николай. Так что вперёд. Мне это очень помогло.

А сегодня утром я посмотрел почти целиком женский турнир чемпионата Европы — 2022. Там Саша Трусова делала каскад четверной лутц – тройной тулуп (на самом деле Трусова на том турнире исполнила каскад из тройных лутца и тулупа. – Прим. «Чемпионата»), и это был предпоследний прыжковый элемент в её программе. Согласитесь, тогда почему я не могу прыгнуть этот каскад в самом начале программы? Спасибо девочкам за вдохновение», – сказал Мемола.