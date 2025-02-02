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ISU опубликовал колонку о Шишковой и Наумове, выразив соболезнования в связи с их гибелью

ISU опубликовал колонку о Шишковой и Наумове, выразив соболезнования в связи с их гибелью
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Международный союз конькобежцев (ISU) выразил персональные соболезнования, связанные со смертью Евгении Шишковой и Вадима Наумова. На официальном сайте организации также появилась колонка о жизни бывших российских фигуристов, чемпионов мира в парном катании. Напомним, они летели на самолёте American Airlines, который несколько дней назад разбился недалеко от Вашингтона.

«Международный союз конькобежцев отдаёт дань уважения выдающемуся вкладу Евгении Шишковой и Вадима Наумова в спорт. Их наследие как чемпионов, наставников и преданных членов семьи фигуристов будет цениться вечно. Мы выражаем соболезнования их семьям, друзьям и всем, кого затронула эта трагическая потеря», — написано на официальном сайте ISU.

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