«Как в «Том и Джерри», зубочистки в глаза вставить». Миронова о победе на чемпионате СПб.

Фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, прокомментировала прокат пары на чемпионате Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили с результатом 198,76 балла.

«Для проката после новогодних праздников неплохо, но явно с ошибками. Для этого мы провели этот турнир — чтобы здесь наошибаться и чтобы на финале Гран-при России всё было гладко. Всё, что произошло сегодня, нам пошло на пользу. Как готовились к выступлению в 11 утра? Как в «Том и Джерри», зубочистки в глаза вставить, накраситься и потом более-менее. С боевым и решительным настроем готовимся к финалу Гран-при России, с полным желанием», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.