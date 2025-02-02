Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Как в «Том и Джерри», зубочистки в глаза вставить». Миронова о победе на чемпионате СПб.

«Как в «Том и Джерри», зубочистки в глаза вставить». Миронова о победе на чемпионате СПб.
Комментарии

Фигуристка Екатерина Миронова, выступающая в танцах на льду с Евгением Устенко, прокомментировала прокат пары на чемпионате Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко победили с результатом 198,76 балла.

«Для проката после новогодних праздников неплохо, но явно с ошибками. Для этого мы провели этот турнир — чтобы здесь наошибаться и чтобы на финале Гран-при России всё было гладко. Всё, что произошло сегодня, нам пошло на пользу. Как готовились к выступлению в 11 утра? Как в «Том и Джерри», зубочистки в глаза вставить, накраситься и потом более-менее. С боевым и решительным настроем готовимся к финалу Гран-при России, с полным желанием», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Реанимировала карьеру и рвётся в топ. Почему Кагановская — «Королева фигурки» — 2024
Реанимировала карьеру и рвётся в топ. Почему Кагановская — «Королева фигурки» — 2024
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android