Елена Вайцеховская — об уровне ЧЕ-2025: по нынешним временам это вообще ни о чём

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская оценила технический уровень участников чемпионата Европы — 2025. В частности, по её словам, контент, который показал ставший победителем соревнований швейцарец Лукас Бричги, очень лёгкий для турнира такого уровня.

«Когда чемпионом Европы становится фигурист, прыгнувший с восьмого места после короткой программы в чемпионы, это говорит не столько о том, что сам он катался выдающимся образом, сколько о чрезвычайной неустойчивости вида в целом. Что до победителя, швейцарца Лукаса Бричги, мы, как мне кажется, порядком отвыкли от мужских произвольных программ, начинающихся с двух четверных тулупов и тройного акселя. По нынешним временам это вообще ни о чём», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Напомним, швейцарец Лукас Бричги сенсационно выиграл ЧЕ-2025, исполнив в произвольной программе два четверных тулупа и набрав за своё выступление 267,09 балла. Второе место занял итальянец Николай Мемола (262,61), который исполнил два четверных лутца. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (257,99). Он сделал очень много ошибок в своей программе.