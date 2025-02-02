«Масс-маркет». Вайцеховская — о регрессе Дэвис/Смолкина по сравнению со временем в России

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская оценила выступление бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые ныне выступают за Грузию. По словам специалиста, отмечается сильный регресс в их катании и постановках, особенно по сравнению со временем, когда они представляли Россию.

«В танцах при весьма одиозной, на мой взгляд, расстановке на пьедестале мне были, пожалуй, наиболее интересны Диана Дэвис и Глеб Смолкин. С той позиции, что хотелось увидеть, на что способен монреальский тренерский штаб, имея в руках не выдающийся, а достаточно рядовой «материал». По итогу задумалась о том, как важно именно в танцах найти «своего» тренера и постановщика.

Для Дэвис и Смолкина таким тренером мне представлялся Игорь Шпильбанд, и прошедший олимпийский сезон это, собственно, подтвердил. Достаточно просто сравнить те постановки (шаги, скорость, оригинальность) и нынешние. Там – глоток свежего воздуха, особенно на фоне большинства тогдашних российских дуэтов. Да, можно было придираться к тому, что Диана катит гораздо хуже партнёра, не всегда слышит музыку, но всё это с лихвой компенсировалось другим.

Сейчас же – откровенный масс-маркет: программы, которые с трудом досматриваешь до конца. И в противовес – Лопарева с Бриссо с их серебром. А ведь в 2022-м на чемпионате Европы они были девятыми, в то время как Дэвис/Смолкин – седьмыми. Ну да, там был российский флаг, личное внимание одного из боссов ISU и всё такое, но тем не менее», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

На прошедшем чемпионате Европы — 2025 Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое девятое место (190,15). Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали победителями соревнований с результатом 212,12 балла. Вторым стал дуэт экс-россиянки Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо (206,76). Тройку призёров замкнули британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (206,02).