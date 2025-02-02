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Фигуристка Гущина: ЧР по прыжкам дал стимул к тому, чтобы учить новые сложные элементы

Фигуристка Гущина: ЧР по прыжкам дал стимул к тому, чтобы учить новые сложные элементы
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Российская фигуристка Ксения Гущина оценила свой победный прокат на чемпионате Санкт-Петербурга. За своё выступление спортсменка набрала 220,38 балла.

«Эмоции только положительные, рада, что удалось показать чистое катание, очень приятно, что все пришли сегодня сюда поддержать. Важно было сделать свою программу чисто, а баллы поставили судьи.

Чемпионат России по прыжкам дал стимул к тому, чтобы учить новые сложные элементы. В подготовке к финалу Гран-при мы, наверное, не будем ничего усложнять и оставим тот контент, который уже есть.

Есть вещи, которые можно улучшить, они всегда есть. Не скажу, что на сто процентов довольна прокатом, процентов на восемьдесят. В чём именно улучшаться? Пусть это будет наш с тренерами секрет.

Считаю ли себя петербурженкой после нескольких лет жизни в Петербурге? Да, думаю, уже можно отнести себя к этой категории (улыбается). Не особо часто получается гулять из-за тренировки и также подготовки к экзаменам, из любимых мест пусть будет каток, даже просто прогуляться по Невскому – уже в радость. Если сравнивать Петербург с Москвой по ритму жизни, выберу Петербург», — передаёт слова Гущиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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