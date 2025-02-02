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В упавшем самолёте на месте Кирсанова могла оказаться его жена. Они спорили, кто полетит

В упавшем самолёте на месте Кирсанова могла оказаться его жена. Они спорили, кто полетит
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Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл рассказала, что вместо бывшего фигуриста из России Александра Кирсанова, который недавно погиб в авиакатастрофе близ Вашингтона, могла полететь его жена.

«Саша Кирсанов — это тот человек, с которым мы очень близко общались, когда я жила в Нью-Джерси. Они со своей женой, Гудиной… Чтобы зайти на этот самолёт… Там всего было одно место… Они говорили: «Нет, я зайду». — «Нет, я полечу». — «Нет, я», — сказала Баюл в эфире RTVI US.

Спортсменка также добавила, что Кирсанов провожал своих учеников на рейс вместе с женой Натальей Гудиной — супруги работали тренерами. Но сопровождать молодых фигуристов дальше полетел один Александр, так как на борту было ограниченное количество мест, обоим супругам их не хватало.

Напомним, гражданский самолёт близ Вашингтона упал из-за столкновения с военным вертолётом. На борту самолёта находились 64 человека: 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. Среди них, помимо Кирсанова, в списке погибших значатся и другие бывшие российские фигуристы: Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская.

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