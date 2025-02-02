Тарасова — о россиянах на ОИ-2026: одному человеку участвовать очень опасно

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о квоте российских фигуристов на будущей Олимпиаде 2026 года в Милане.

«Вот за что нас дисквалифицировали? Спорт же вне политики должен быть. А если это не так, то не надо об этом говорить постоянно. На момент отстранения у нас в каждом виде было по три представителя. Теперь за путёвку на Олимпиаду смогут бороться по одному, можете себе представить? А одному человеку участвовать очень опасно, серьёзное давление. Так что они делают своё дело, разбили нашу команду», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен. Теперь они выступят в квалификационных соревнованиях с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине (Китай).