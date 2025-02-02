Пётр Гуменник выиграл чемпионат СПб, вторым стал Матвей Ветлугин, не попадающий на ФГП

Фигурист Пётр Гуменник выиграл чемпионат Санкт-Петербурга — 2025 в мужском одиночном катании. За своё выступление он набрал 295,64 балла. Второе место занял Матвей Ветлугин с результатом 293,50 балла. Тройку призёров замкнул Николай Угожаев (276,07).
Фигурное катание. Чемпионат Санкт-Петербурга — 2025. Мужчины. Результаты:
Пётр Гуменник — 295,64 балла
Матвей Ветлугин — 293,50
Николай Угожаев — 276,07
Артур Даниелян — 265,48
Ранее на чемпионате Санкт-Петербурга победу в женском разряде одержала Ксения Гущина, в танцах на льду — Екатерина Миронова/Евгений Устенко, в спортивных парах — Ясмина Кадырова/Илья Миронов.