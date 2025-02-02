Гуменник заявил, что менял технику прыжков перед чемпионатом СПБ, где ему удалось победить

Фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга — 2025. За своё выступление набрал 295,64 балла и занял итоговое первое место. Спортсмен также высказался о подготовке к будущему Финалу Гран-при России, который пройдёт в Красноярске с 14 по 17 февраля.

«Ощущение? Эмоциональный подъём от хороших прыжков, получил наслаждение от катания, публики. Была схема на этот турнир — гамбит четверного лутца (Это единственный прыжок, с которого фигурист упал в программе. — Прим. „Чемпионат“). Я пожертвовал им, всё остальное сделал. На разминке я сделал три из трёх. Так что это было неслучайное падение. Почему упал? Я ранее пытался менять технику. Поэтому пока продумывал каждое движение, а это нужно делать всё на автоматизме. Планы к Финалу Гран-при? Сейчас кататься побольше, катать программу, делать стабильные четверные», — приводит слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.