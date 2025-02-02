Гуменник: была возможность занимать хорошие места на ЧЕ-2025, если бы мы там участвовали

Фигурист Пётр Гуменник высказался об уровне в мужском одиночном катании чемпионата Европы — 2025, который ранее закончился в Таллине. Спортсмен выразил разочарование из-за того, что россиян не допускают на международные соревнования, так как с их уровнем и количеством возможных показанных четверных прыжков можно было бы спокойно занимать места в тройке.

«Мне было немножко обидно, что нет возможности выступать там, потому что хотелось бы. Там была возможность занимать места хорошие, если бы мог поучаствовать. Вот это основная эмоция, которую я получил. У меня много знакомых из тех, кто сейчас был на чемпионате Европы. Больше всего болел за Нику Эгадзе. Я с ним вижусь вне соревнований, это было не так давно, когда был у Тутберидзе. Он меня возил в свою квартиру, я ночевал у него, с ним наиболее тесно общались.

Не возникло ощущения, что «Дюна» Адама Сяо Хим Фа чем-то напоминает нашу? Ну, конечно, напоминает, музыкой. Мы вместе вдохновлялись фильмом, старались сделать узнаваемые движения, которые зрители и судьи узнали бы, когда смотрели фильм, и сумели бы оценить», — приводит слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.