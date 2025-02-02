Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ветлугин: катался с ощущением, что надо в последний раз насладиться программой

Ветлугин: катался с ощущением, что надо в последний раз насладиться программой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга — 2025. Спортсмен занял второе место, получив от судей 293,50 балла.

«Мы прибавили в функциональной выносливости, я старался выглядеть презентабельно до последнего момента, плюс три четверных в активе — флип с недокрутом в четверть, но остался с достаточно высокой оценкой, два каскада получились в плюсовой зоне. В первой половине должна была быть комбинация с двумя двойными акселями, но не получилось её сделать из-за сорванного прыжка.

Было особое настроение? Возможно, да, понимание того, что сезон продлился три месяца… За исключением теоретического участия в турнирах Первого канала в этом сезоне, на что очень надеюсь и буду для этого работать. Сезон начался 2 ноября в Казани, закончился 2 февраля здесь. Коротенечко. Катался с ощущением, что надо последний раз насладиться произвольной программой, думаю, что местами мне это удавалось.

Когда пришла мысль, что могу переделать четверной флип? Силы ещё были, чтобы сделать прыжок, флип у меня в последнее время получался с почти 100-процентной результативностью. Бабочка немного обескуражила, но я понимал: силы ещё есть, чтобы сделать этот прыжок.

В этом году подал две заявки на турнир шоу-программ, будем ждать публикации составов. Идей в последнее время очень много на то, чтобы творить», — приводит слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Пётр Гуменник выиграл чемпионат СПб, вторым стал Матвей Ветлугин, не попадающий на ФГП
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android