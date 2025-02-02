Ветлугин: катался с ощущением, что надо в последний раз насладиться программой

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга — 2025. Спортсмен занял второе место, получив от судей 293,50 балла.

«Мы прибавили в функциональной выносливости, я старался выглядеть презентабельно до последнего момента, плюс три четверных в активе — флип с недокрутом в четверть, но остался с достаточно высокой оценкой, два каскада получились в плюсовой зоне. В первой половине должна была быть комбинация с двумя двойными акселями, но не получилось её сделать из-за сорванного прыжка.

Было особое настроение? Возможно, да, понимание того, что сезон продлился три месяца… За исключением теоретического участия в турнирах Первого канала в этом сезоне, на что очень надеюсь и буду для этого работать. Сезон начался 2 ноября в Казани, закончился 2 февраля здесь. Коротенечко. Катался с ощущением, что надо последний раз насладиться произвольной программой, думаю, что местами мне это удавалось.

Когда пришла мысль, что могу переделать четверной флип? Силы ещё были, чтобы сделать прыжок, флип у меня в последнее время получался с почти 100-процентной результативностью. Бабочка немного обескуражила, но я понимал: силы ещё есть, чтобы сделать этот прыжок.

В этом году подал две заявки на турнир шоу-программ, будем ждать публикации составов. Идей в последнее время очень много на то, чтобы творить», — приводит слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.