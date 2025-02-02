Угожаев: результаты на ЧЕ-2025, мягко говоря, неожиданные, было очень непредсказуемо

Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга — 2025. Также спортсмен высказался о результатах чемпионата Европы — 2025.

«Начал плохо потом на четыре прыжка собрался, потом странно упал с бабочки и дальше уже всё. Конечно, расстроился, надо готовиться к финалу, там все, надеюсь, будет получше. С каким настроем выходил? Разминка чуть-чуть сбила, но это не оправдание, надо собираться, даже если что-то не идёт. Сделал выводы, буду работать. Радует медаль турнира? За короткую очень рад, за произвольную очень не рад, медаль – хорошо, конечно, но произвольную так плохо нельзя катать. Будет ли что-то меняться в подготовке к ФГПР? Не знаю, не особо. Думаю, не будем ничего менять, готовиться по плану, как ко всем стартам.

Результаты у мужчин на ЧЕ обескуражили? Нет, но результаты, мягко говоря, неожиданные. Всё получилось очень непредсказуемо. Интересный турнир. Я не смотрел, видел только результаты – что Лукас хорошо проехал, что Мемола хорошо выступил, потом что Егадзе – четвёртый… Адам остался в тройке, вроде бы у него была травма, но к миру, думаю, подготовится хорошо», — приводит слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.