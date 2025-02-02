Евгений Семененко вернулся к короткой программе «Le Clown» перед ФГПР

Российский фигурист, двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Евгений Семененко вернулся к короткой программе «Le Clown» в постановке хореографа Никиты Михайлова.

Об этом «Чемпионату» сообщил его тренер Алексей Мишин.

«Впереди важный сезон и на будущее будет интересно посмотреть, в каком из стилей Женя выглядит более ярко – в стиле, как в «Дюне» или в более свободном стиле», – сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее в этом сезоне Евгений Семененко катал короткую программу под саундтрек из фильма «Дюна», её постановщиком является корейский хореограф Йе-Джи Шин.

Финал Гран-при России пройдёт с 14 по 17 февраля. В мужском одиночном катании результаты этого старта, с большей долей вероятности, будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде в турнире в Пекине и в ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену в каждом виде.