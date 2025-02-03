Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Уровень чемпионата России повыше будет». Тарасова — о прошедшем ЧЕ-2025

«Уровень чемпионата России повыше будет». Тарасова — о прошедшем ЧЕ-2025
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила технический уровень участников чемпионата Европы — 2025.

«Не знаю, почему не было ультра-си. Видимо, не могут на тренировках, поэтому не могут и на соревнованиях. Может, кто-то и учит их, но пока этого совсем не видно. Так что в целом уровень не самый высокий, на чемпионате России он повыше будет. Все падали как подорванные, каждый валился. А вот чего-то особенного, чтобы дух захватывало, не припомню», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в женском одиночном катании на ЧЕ-2025 не было исполнено ни одного элемента ультра-си. Победитель среди мужчин Лукас Бричги выполнил всего два четверных тулупа в произвольной программе.

Материалы по теме
«Я просто возмущена тем, что пишут!» Татьяна Тарасова — о проблемах с сердцем
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android