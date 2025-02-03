«Уровень чемпионата России повыше будет». Тарасова — о прошедшем ЧЕ-2025

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила технический уровень участников чемпионата Европы — 2025.

«Не знаю, почему не было ультра-си. Видимо, не могут на тренировках, поэтому не могут и на соревнованиях. Может, кто-то и учит их, но пока этого совсем не видно. Так что в целом уровень не самый высокий, на чемпионате России он повыше будет. Все падали как подорванные, каждый валился. А вот чего-то особенного, чтобы дух захватывало, не припомню», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в женском одиночном катании на ЧЕ-2025 не было исполнено ни одного элемента ультра-си. Победитель среди мужчин Лукас Бричги выполнил всего два четверных тулупа в произвольной программе.